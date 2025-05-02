В США утверждают, что Путин мог изменить цели России в конфликте на Украине

CNN: Путин мог изменить цели России в конфликте на Украине

Президент России Владимир Путин мог изменить цели Москвы в конфликте на Украине. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на разведданные и источники.

Как утверждают источники телеканала, Россия якобы переключилась на «краткосрочные цели» по укреплению контроля над занятыми территориями и стимулированию экономики страны.

По их данным, представление, что Путин, возможно, изменил свою позицию, сыграло на вере президента Дональда Трампа и его советников в то, что российский президент может быть более склонен рассматривать потенциальное мирное соглашение, чем в прошлом.

В то же время разведка США скептически относится к заявлениям России о готовности к переговорам, отмечается в материале.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил CNN, что Москва готова «подыгрывать» США и ограничить свои цели, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, но она якобы «явно не отказалась от своих максималистских военных целей».

«Кремль надеется, что улучшение отношений [с США] «отвлечет внимание после тактической паузы, и тогда они смогут использовать сочетание военных, экономических, информационных и политических инструментов для достижения всех целей на Украине и за ее пределами», — утверждает собеседник телеканала.

До этого Владимир Путин подчеркивал, что Россия должна добиваться своих целей в ходе специальной военной операции на Украине. Также Путин обратил внимание на то, что опыт СВО должен учитываться при определении приоритетных направлений для развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также отечественного оружия и техники, тактики их использования.

Ранее глава МИД Литвы отказал России в праве выдвигать условия по миру на Украине.