В АдГ прокомментировали решение разведки ФРГ признать партию экстремистской

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжит защищать себя юридическими средствами от клеветы. Об этом говорится в заявлении сопредседателей партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла о решении контрразведки ФРГ признать объединение экстремистским.

«Решение Федерального ведомства по охране Конституции является серьезным ударом по немецкой демократии: в текущих опросах АдГ является самой сильной партией. Правительству ФРГ осталось находиться у власти всего четыре дня. У разведки больше нет даже президента», — говорится в заявлении.

2 мая сообщалось, что контрразведка ФРГ обвиняет АдГ в продвижении этнического национализма, исключающего людей с миграционным прошлым из «немецкого общества», а также в антимиграционной риторике. Признание партии экстремистской позволяет усилить надзор (слежка, прослушка), что подстегнет дебаты о запрете. АдГ, занимающая второе место в рейтингах, отвергает обвинения.

22 апреля сообщалось, что рейтинг АдГ достиг исторического максимума в 26% и продолжает расти. В начале месяца стало известно, что «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории сравнялась с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в рейтинге немецких политических партий.

Ранее сообщалось, что «Альтернативу для Германии» могут выселить из штаб-квартиры.