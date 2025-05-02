В Госдуме предложили провести научную конференцию с США после объявленного там Дня Победы

Россия может предложить США провести международную научную конференцию по теме исторической правды. Туда следует пригласить, в том числе, президента США Дональда Трампа, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет ТАСС.

«Должны говорить об этом решении Трампа не только политики, должны говорить ученые и ветераны», — сказал Чернышов.

По его мнению, на это мероприятие нужно пригласить также и конгрессменов, и сенаторов, чтобы они могли иначе посмотреть на исторические вопросы, подчеркнул вице-спикер Госдумы.

2 мая депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Трамп фантазирует, когда заявляет о победе его страны во Второй мировой войне. Депутат напомнил, что тогдашний президент США Франклин Рузвельт попросил Иосифа Сталина начать наступление на Восточном фронте, чтобы американская армия могла «хотя бы уйти».

До этого Дональд Трамп назвал несравнимым вклад Америки в победу в Первой и Второй мировых войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США по силе, храбрости и военному мастерству. Вместе с этим он учредил новые праздники — теперь 11 ноября и 8 мая американцы будут праздновать Дни победы в Первой и Второй мировых войнах соответственно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии рассказали, как Зеленский «заманил» Трампа поддерживать Украину.