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В Британии рассказали, как Зеленский «заманил» Трампа поддерживать Украину

FT: предложением об ископаемых Зеленский заманил Трампа поддерживать Украину
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что предложение предоставить доступ США к природным ресурсам республики вызовет интерес у американского лидера Дональда Трампа и склонит его к поддержке Киева. Таким образом он «заманил» Трампа украинскими полезными ископаемыми, пишет газета The Financial Times.

Как отмечается в материале, для Украины документ является «страховкой» на фоне опасений, что Трамп может изменить позицию в рамках заключения более широкой сделки с Россией. В то же время соответствующей сделкой американский лидер сделал шаг по реализации обещания вернуть деньги, потраченные его предшественником Джо Байденом на Украину.

Для Украины это часть более широкой стратегии по сохранению стратегического альянса с Вашингтоном на фоне мирных инициатив Трампа, говорится в тексте.

FT отмечает, что путь к договоренности был сложным, поскольку ей предшествовали месяцы жестких переговоров, скандал в Овальном кабинете, множество других критических моментов, когда сделка могла сорваться, в том числе в последние часы перед подписанием.

«Мы не выбирали между хорошим и плохим — мы выбирали между плохим и еще худшим. То, что мы получили, лучше первоначального предложения», — сказала украинский депутат Инна Совсун в комментарии для газеты.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подписанием договора о недрах американский лидер Дональд Трамп выдал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «роял-флеш» для мирных переговоров с Россией. По его словам, теперь можно взять эти «карты» и показать руководству России, тем самым подчеркивая, что между народами США и Украины «нет разногласий».

Ранее в США усомнились, что сделка по ресурсам с Украиной принесет «реальную выгоду».

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