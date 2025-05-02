«Никто не приблизился к нам»: Трамп заявил о несравнимом вкладе США в победу во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп назвал несравнимым вклад Америки в победу в Первой и Второй мировых войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США по силе, храбрости и военному мастерству. Вместе с этим он учредил новые праздники — теперь 11 ноября и 8 мая американцы будут праздновать Дни победы в Первой и Второй мировых войнах соответственно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Американский президент Дональд Трамп учредил в США новые праздники. Теперь американцы будут празновать Дни Победы в Первой и Второй мировых войнах 11 ноября и 8 мая соответственно. Об этом Трамп написал в своей соцсети Thruth Social.

«Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!»

— заявил глава Белого дома, призвав американцев начать отмечать эти праздники.

Что касается победы в Первой мировой войне, то ранее в США 11 ноября отмечался День ветеранов, который приходится на годовщину заключения между Антантой и Германий Компьенского перемирия в 1918 году. Изначально праздник назывался День перемирия. В 1926 году он был включен в перечень общенациональных торжеств США, а 1954-м — переименован в День ветеранов в честь живущих участников боевых действий.

8 мая же являлось памятной датой — Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам США он не относился. 8 мая Америка и большинство стран Западной Европы отмечают день капитуляции Германии и завершение Второй мировой войны в Европе. Тогда как в России и государствах бывшего СССР и Восточной Европы победу над нацизмом отмечают 9 мая. Это объясняется тем, что договор о капитуляции был подписан в Берлине 8 мая в 22:43 по местному времени, в то время как в Москве уже начались новые сутки.

Полностью же Вторая мировая война завершилась позднее — 2 сентября 1945-го, когда капитулировала Япония. В честь этого в России установили памятную дату 3 сентября.

Москва «помогла США» выиграть

Дональд Трамп уже не впервые говорит о том, что именно США выиграли Вторую мировую войну. Так, еще в 2020 году, во время церемонии выпуска в Военной академии США в Вест-Пойнте, американский лидер заявил, что нацизм и фашизм победили исключительно США . При этом о роли СССР в победе Трамп не сказал ни слова.

В 2025 году президент США такжеотметил, что США выиграли Вторую мировую войну, а Москва лишь помогла Вашингтону это сделать.

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней», — писал Трамп в своей соцсети, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

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В Кремле при этом заявили, что в этом вопросе «можно не согласиться с господином президентом при всем уважении к нему». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Европу и Америку разделял океан, о чем ранее упоминал сам Трамп, а гибель людей происходила «на другом континенте».

«Главную тяжесть в борьбе с фашизмом и самую большую цену за победу в борьбе с фашизмом заплатила наша страна, Советский Союз. Америка, действительно, помогала. Она внесла свой существенный вклад. Но есть один нюанс: Америка всегда зарабатывает деньги, для Америки это всегда бизнес», — уточнил он.