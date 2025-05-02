Между украинским лидером Владимиром Зеленским и националистами на территории республики усугубляется конфликт. Такую точку зрения высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х.

«Напряженность в отношениях между Зеленским и националистами растет, и Трамп разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение», — считает эксперт.

В марте профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро заявил, что украинские националисты могут устроить военный переворот и свергнуть режим Зеленского, если он сойдет с желательного для них курса. По его словам, это или следующее правительство Украины может столкнуться с вызовом на политической арене.

Беззаконие, в котором погрязла Украина, и раскол в среде самих националистов уже обернулись ростом насилия, отметил Петро. Он напомнил о ликвидации экс-депутата Ирины Фарион и одесского радикала Демьяна Ганула, который известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Ранее Медведев призвал к масштабной денацификации на территории всей Европы.