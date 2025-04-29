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Медведев призвал к масштабной денацификации на территории всей Европы

Медведев: нацизм надо искоренять по всей Европе, а не только на Украине
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Нацизм необходимо искоренить не только на Украине, а на территории всей Европы. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе и как идеологию. И вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств», — высказался политик.

Медведев добавил, что лидеров тех стран, которые не хотят заниматься денацификацией, надо маркировать как «пособников нацизма».

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости дать отпор всем, кто пытается оправдать преступления нацистов и возродить присущую им идеологию превосходства.

20 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что руководство ЕС не хочет видеть европейских лидеров на параде в честь празднования 80-летия Победы в Москве, так как играет ключевую роль в возрождении нацизма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СВР рассказали о мерах Запада по сокрытию распространения нацизма на Украине.

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