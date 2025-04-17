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Суд на Украине приступил к рассмотрению иска Порошенко к Зеленскому

На Украине начали рассматривать иск Порошенко к Зеленскому о снятии санкций
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Reuters/AP

Суд на Украине приступил к рассмотрению иска бывшего президента страны Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому о признании санкций против него противоправными. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Коллегия из пяти судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда начинает рассмотрение иска Петр Порошенко к Зеленскому о признании противоправным указа о внесудебных санкциях», — написала она.

В феврале Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда украинских бизнесменов и политиков, обвиняемых в создании угрозы госбезопасности и экономическому развитию страны. В этом списке вместе с Порошенко оказались олигархи Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константин Жеваго, а также предприниматель Геннадий Боголюбов и председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Ограничения против них введены пожизненно.

Однако Порошенко и другие лица все-таки могут снять с себя санкции, если покроют дефицит украинского бюджета. Речь идет о миллиардах, которые направят на поддержку вооруженных сил страны.

Порошенко оказался не согласен с введенными против него санкциями и подал в суд о признании их противоправными. Комментируя указ Зеленского, он заявил, что подобные меры вредят Украине и подрывают имидж государства.

Ранее в Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко.

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