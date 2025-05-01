Зеленский объяснил, зачем ввел санкции против Арестовича

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя введенные санкции против юридических и физических лиц, в том числе экс-советника офиса президента Алексея Арестовича заявил, что они обусловлены «пропагандой в интересах России». Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, эти рестрикции необходимы, чтобы «синхронизировать» давление на Россию вместе с санкциями других стран. Глава государства отметил, что ограничительные меры коснулись и лиц, которые имеют гражданство Украины.

«Из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне», — сообщил Зеленский.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против экс-советника главы своего офиса Алексея Арестовича. В начале российско-украинского конфликта Арестович был одним из самых заметных в медиапространстве представителей киевской власти, но затем ушел в отставку по собственному желанию и уехал за границу. В настоящее время он регулярно критикует политику офиса президента Украины и лично Владимира Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал «заставить» Россию начать переговоры.