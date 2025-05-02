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Маск обвинил чиновников США в трате бюджетных средств на аренду стадионов для вечеринок

Маск: чиновники США тратили бюджетные средства на аренду стадионов для вечеринок
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David Swanson/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил в эфире Fox News, что американские чиновники тратили бюджетные средства на масштабные мероприятия, включая аренду стадионов и комплекса Caesar Palace в Лас-Вегасе.

По словам Маска, чиновники «развлекались за счет налогов», начиная с мелких нарушений.

«Год за годом, если мошенничество не останавливают, оно становится все наглее, пока не доходит до аренды стадионов», — подчеркнул предприниматель.

Он добавил, что подобные траты стали системной проблемой из-за отсутствия надзора.

1 мая Илон Маск заявил о необходимости проверить расходы Федерального резервного фонда (ФРС) США. Он привел в пример дорогостоящий ремонт штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне.

Маск курирует ведомство по повышению эффективности работы американского правительства. 23 апреля стало известно, что Маск с мая сократит свое участие в его деятельности.

Ранее Маск ответил на слухи об уходе из Tesla.

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