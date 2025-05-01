Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск ответил на слухи об уходе из Tesla

Маск назвал ложной статью WSJ о том, что в Tesla ищут нового главу компании
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Статья газеты The Wall Street Journal о том, что компания Tesla начала поиск нового генерального директора, не соответствует действительности. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск.

«То, что The Wall Street Journal опубликовала умышленно ложную статью и не включила в нее однозначное опровержение со стороны совета директоров Tesla, является чрезвычайно грубым нарушением этических норм», — подчеркнул он.

До этого WSJ писала, что совет директоров Tesla ищет преемника Илона Маска на пост генерального директора автокомпании.

Члены совета директоров Tesla якобы обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора компании.

В начале апреля стало известно, что акции американского производителя электроавтомобилей Tesla опустились в цене на предварительных торгах до $214 за бумагу.

Ранее стало известно о резком падении доходов Илона Маска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами