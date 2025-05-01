Маск ответил на слухи об уходе из Tesla

Маск назвал ложной статью WSJ о том, что в Tesla ищут нового главу компании

Статья газеты The Wall Street Journal о том, что компания Tesla начала поиск нового генерального директора, не соответствует действительности. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск.

«То, что The Wall Street Journal опубликовала умышленно ложную статью и не включила в нее однозначное опровержение со стороны совета директоров Tesla, является чрезвычайно грубым нарушением этических норм», — подчеркнул он.

До этого WSJ писала, что совет директоров Tesla ищет преемника Илона Маска на пост генерального директора автокомпании.

Члены совета директоров Tesla якобы обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора компании.

В начале апреля стало известно, что акции американского производителя электроавтомобилей Tesla опустились в цене на предварительных торгах до $214 за бумагу.

Ранее стало известно о резком падении доходов Илона Маска.