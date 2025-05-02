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Трамп запросит у конгресса рекордный бюджет на нацбезопасность

Bloomberg: Трамп запросит у конгресса рекордные $1,01 трлн на нацбезопасность
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп запросит у конгресса выделить рекордные $1,01 трлн на национальную безопасность в 2025 финансовом году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации.

Средства планируется направить на развитие системы противоракетной обороны Golden Dome, модернизацию судостроения и инфраструктуры ядерной энергетики. Также бюджет предусматривает повышение зарплат военнослужащих на 3,8%.

1 мая стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были отправлены в отставку после скандала с перепиской в мессенджере Signal с утечкой секретных данных. Ожидается, что будут уволены и другие сотрудники, но пофамильный список пока неизвестен. Это первая серьезная перестановка в ближайшем окружении Трампа с момента его вступления в должность. После этого Трамп сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио будет временно исполнять обязанности советника президента по национальной безопасности.

Ранее Вэнс рассказал об отношении Трампа к Уолтцу после его отставки.

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