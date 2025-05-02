Вэнс заявил о доверии Трампа к Уолтцу, несмотря на его отставку

Президент США Дональд Трамп предложил экс-советника по нацбезопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя при ООН. Об этом сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
По его словам, Трамп сохранил доверие к Уолтцу, несмотря на недавний скандал.
«Президенту на самом деле нравится Уолтц», — заявил Вэнс.
Вэнс подчеркнул, что отставка Уолтца не была увольнением и не связана с утечкой из чата в Signal. Он отметил, что Уолтц завершил реформу совета национальной безопасности, после чего было принято решение о его переходе на дипломатическую должность.
Накануне Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио временным исполняющим обязанности советника по нацбезопасности.
В марте NBC сообщал, что президент был разочарован Уолтцем после того, как тот случайно добавил журналиста в закрытый чат по ситуации в Йемене, что привело к утечке информации.
Ранее Уолтц обвинил журналистов во лжи о Трампе на фоне скандала с чатом чиновников.