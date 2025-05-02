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Вэнс заявил о доверии Трампа к Уолтцу, несмотря на его отставку

Вэнс: Трамп не перестал доверять Уолтцу, отставка не связана с чатом
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил экс-советника по нацбезопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя при ООН. Об этом сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, Трамп сохранил доверие к Уолтцу, несмотря на недавний скандал.

«Президенту на самом деле нравится Уолтц», — заявил Вэнс.

Вэнс подчеркнул, что отставка Уолтца не была увольнением и не связана с утечкой из чата в Signal. Он отметил, что Уолтц завершил реформу совета национальной безопасности, после чего было принято решение о его переходе на дипломатическую должность.

Накануне Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио временным исполняющим обязанности советника по нацбезопасности.

В марте NBC сообщал, что президент был разочарован Уолтцем после того, как тот случайно добавил журналиста в закрытый чат по ситуации в Йемене, что привело к утечке информации.

Ранее Уолтц обвинил журналистов во лжи о Трампе на фоне скандала с чатом чиновников.

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