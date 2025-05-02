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Экс-премьер Южной Кореи заявил, что хочет участвовать в выборах президента

«Рёнхап»: бывший премьер Южной Кореи заявил о выдвижении на выборах президента
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Yonhap/Reuters

Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су Хан Док Су, который исполняет обязанности президента до 2 мая, собирается участвовать в выборах главы государства 3 июня. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

«Я сделаю все, чтобы народ выбрал меня на предстоящих президентских выборах», — заявил он.

Хан Док Су также сделал несколько предвыборных обещаний. По его словам, для конституционных реформ ему потребуется три года, после он готов уйти в отставку. На данный момент президентский срок составляет пять лет.

Кроме того, южнокорейский политик упомянул в своей речи американские пошлины. Он заявил, что хочет использовать свой экономический опыт для решения кризиса в торговле.

До этого агентство «Рёнхап» сообщило, что бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. Кроме того, его обвиняют в мятеже в связи с неудавшейся попыткой введения в стране военного положения 3 декабря прошлого года.

При этом журналисты отметили, что экс-лидера государства не задерживали. 30 апреля в квартире Юн Сок Ёля прошли обыски.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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