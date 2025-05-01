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Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинение

«Рёнхап»: экс-президента Южной Кореи обвинили в злоупотреблении властью
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The Presidential Office/Reuters

Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю предъявили обвинение в злоупотреблении властью. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

По данным журналистов, прокуроры заявили, что это последнее обвинение против экс-главы государства, который проходит по делу о мятеже в связи с его неудавшейся попыткой введения военного положения.

При этом агентство отметило, что экс-президента не задерживали.

Накануне в квартире экс-президента Южной Кореи в Сеуле провели обыск. Жилище расположено в люксовом многоквартирном доме Acrovista.

3 декабря 2024 года Юн ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». После этого в Сеуле вспыхнули массовые протесты. Гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами, и уже спустя несколько часов военное положение было отменено.

Юн Сок Ёлю объявили импичмент после попытки введения чрезвычайного военного положения. Его временно отстранили от должности, а его обязанности на время рассмотрения ходатайства в конституционном суде исполняли премьер Хан Док Су и вице-премьер Чхве Сан Мок. Конституционный суд утвердил импичмент Юн Сок Ёлю 4 апреля. Досрочные выборы в Южной Корее назначили на 3 июня.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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