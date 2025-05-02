Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США днями Победы в двух мировых войнах

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в Первой и Второй мировых войнах.

«Переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, 11 ноября — в Первой мировой войне», — написал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что теперь пришло время Соединенным Штатам «снова праздновать победы».

Трамп также заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Американский лидер отметил, что союзники США отмечают 8 мая как День Победы, но, по словам Трампа, именно Соединенные Штаты «сделали для победы больше, чем все остальные».

22 января Трамп в своей социальной сети Truth Social обратился к президенту России Владимиру Путину и написал, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне», о чем никогда нельзя забывать. Он рассказал, что потери России в войне составили «почти 60 млн человек». Согласно данным Минобороны России, общие потери среди военнослужащих Красной Армии и мирного населения Советского Союза за годы Великой Отечественной войны составили около 27 млн человек.

Ранее Трамп обсудил с Путиным тему совместной борьбы на полях Второй мировой войны.