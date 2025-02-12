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Трамп обсудил с Путиным тему совместной борьбы на полях Второй мировой войны

Трамп заявил, что обсудил с Путиным роль СССР и США в годы Второй мировой
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил историю совместной борьбы двух государств в период Второй мировой войны. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

«Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне», — сообщил американский лидер.

Трамп напомнил, что Россия потеряла «десятки миллионов людей» в годы Второй мировой.

Как отметил американский президент, стороны обсудили «сильные стороны» России и США, а также выгоду от совместной работы.

12 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал один из тезисов своего американского коллеги Дональда Трампа в ходе телефонных переговоров о необходимости совместной работы Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию на Украине.

В среду телеканал CNN передавал, что Путин и Трамп в среду утром провели телефонный разговор.

Ранее в Кремле раскрыли суть переговоров Путина и Трампа.

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