В США заявили, что ВСУ не «сдвинут Россию» к границам 2014 года

Рубио: Украина не может сдвинуть Россию к границам 2014 года

Украинские войска «не сдвинут Россию» к границам 2014 года. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности.

«Украина не сможет сдвинуть Российскую Федерацию туда, где она была в 2014 году», — сказал он.

Рубио призвал принять это как факт.

23 апреля госсекретарь США заявил, что Вашингтон стал лучше понимать позицию России по Украине после начала переговоров. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали все, что в их силах, потратив много времени и энергии на самом высоком уровне. По словам Рубио, Вашингтон будет заниматься урегулированием до тех пор, пока существует реальный путь продвижения вперед.

Накануне источник канала «Звезда» в дипломатических кругах сообщил, что на параде Победы в Москве может присутствовать высокопоставленный представитель США. Не исключено, что речь идет об американском госсекретаре Марко Рубио. Ранее западные СМИ писали о возможном визите в РФ Дональда Трампа, однако и в Кремле, и в Белом доме быстро опровергли такую возможность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Рубио отменил поездку на переговоры в Лондон после слов Зеленского о Крыме.