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В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о параде 9 мая

Депутат Белик: Зеленский угрозами о параде Победы отказался соблюдать перемирие
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Нина Зотина/РИА Новости

Депутат Государственной думы России от Севастополя Дмитрий Белик расценил слова президента Украины Владимира Зеленского о параде ко Дню Победы в Москве как отказ от перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политика, угрозы четко показывают нежелание украинской стороны соблюдать перемирие на 9 мая. Парламентарий считает, что президенту Украины нужна «пиар-победа» на фоне неудач на фронте, поэтому он делает подобные заявления.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — отметил он.

В этот же день газета Politico сообщила, что часть европейских союзников Украины отклонила предложение Киева на саммит, запланированный на 9 мая. О других планах на этот день сообщили премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также президент Франции Эммануэль Макрон и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Ранее в Кремле сообщили об участии значительного количества глав государств в параде Победы.

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