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Белый дом раскрыл детали сделки по недрам с Украиной

Проекты США и Украины по сделке включают минералы, углеводороды и инфраструктуру
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Depositphotos

Совместные проекты США и Украины в рамках ресурсной сделки будут включать минералы, углеводороды и инфраструктуру. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

«Экономическая безопасность — это национальная безопасность, и эта важная мера предосторожности предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки», — говорится в заявлении.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, документ не включает гарантии безопасности для Киева. Один из источников издания заявил, что США отвергли эту идею на ранней стадии переговоров.

Ирландский журналист Чей Боуз, ссылаясь на данные геологической службы США, заявил, что на Украине нет доступных редкоземельных металлов.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк оценил сделку по недрам между Вашингтоном и Киевом.

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