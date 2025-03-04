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В Кремле назвали снятие санкций одним из условий нормализации отношений РФ и США

Песков: для нормализации отношений США и РФ надо избавиться от санкций
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Александр Земляниченко/AP

Нормализация двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, в том числе, требует отмены антироссийских санкций. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что российское руководство продолжает считать западные санкции незаконными.

«Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он добавил, что Москва пока не слышала официальных заявлений от Вашингтона по поводу возможной отмены санкций. В связи с этим Песков назвал преждевременными соответствующие разговоры и обсуждения.

3 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация США поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список введенных против РФ санкций, которые можно было бы смягчить в рамках переговоров. По информации журналистов, Вашингтон рассматривает возможность отменить санкции в отношении отдельных физических и юридических лиц с целью налаживания отношений с Москвой и совместного поиска путей урегулирования украинского кризиса.

Ранее в американской администрации оценили возможность отмены санкций против РФ.

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