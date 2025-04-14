Лавров объяснил позицию России по возможной отмене западных санкций

Лавров: Россия не собирается ни за кем бегать ради отмены санкций

Россия не бегает за западными странами и не просит снять экономические ограничения, и, более того, снятие санкций связано с рядом условий. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Экономическое взаимодействие перекрыто на 95% по сравнению с рекордными какими-то там $30 млрд десять лет назад <...>. Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», — сказал глава МИД России.

Он отметил, что в случае отмены рестрикций РФ не должна попасть в зависимость в каких-либо критически важных сферах, и напомнил, что такого явления, как глобализация мировой экономики, «больше не существует».

14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции ушел от ответа на вопрос, будет ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы из-за украинского конфликта.

Ранее Каллас анонсировала рассмотрение 17-го пакета санкций ЕС против России.