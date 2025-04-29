В США назвали переговоры с Ираном продуктивными

США сохраняют открытыми все варианты действий по Ирану, несмотря на ведущиеся с этой страной продуктивные переговоры по ядерным разработкам. Об этом в статье для журнала The National Interest написал помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Дипломатические усилия раннего этапа в направлении этой цели предпринимаются сейчас. Однако президент США Дональд Трамп дает понять, что рассматриваются все варианты действий, чтобы не позволить Ирану получить ядерную бомбу когда-либо», — отметил он.

Накануне корреспондент издания Axios Барак Равид заявил, что непрямые переговоры США и Ирана могут пройти 3 мая в Риме.

До этого представители Ирана и США сообщили о прогрессе в ходе третьего раунда переговоров по иранской ядерной программе, который завершился 26 апреля в Омане.

Иранское агентство Mehr также сообщило, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил достигнутый прогресс, однако подчеркнул, что остаются серьезные разногласия и для соглашения потребуется дальнейшая работа.

Переговоры касаются соглашения, которое предполагает отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций, при этом за Тегераном сохраняется право на развитие мирной атомной энергетики. Участники переговоров договорились о встрече в Европе в ближайшем будущем для продолжения обсуждений.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.