В Тегеране подтвердили перенос нового раунда переговоров Ирана и США

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи объявил о переносе четвертого раунда переговоров Тегерана и Вашингтона, которые были запланированы на субботу, 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитическое ведомство Ирана.

«Официальный представитель МИД сообщил об изменении времени проведения следующего раунда непрямых ирано-американских переговоров, которые должны были состояться в Риме в субботу», — говорится в сообщении ведомства.

До этого издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что четвертый раунд переговоров Иран и США будет отложен до следующей недели. Позже глава МИД Омана заявил, что это было сделано «по логистическим причинам».

29 апреля помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что власти сохраняют открытыми все варианты действий по Ирану, несмотря на ведущиеся с этой страной продуктивные переговоры. По его словам, американский лидер намерен предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия «когда-либо».

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.