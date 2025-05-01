Захарова назвала безумием слухи о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии

Захарова: слова о вмешательстве РФ в выборы в Румынии являются ложью и безумием

Заявления о том, что Россия якобы вмешивается в выборы в Румынии, являются ложью и безумием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала RT.

«Просто безумие. Это сумасшествие, это ложь», — отметила она.

Незадолго до этого RT сообщил, что в аэропорту Бухареста в Румынии задержали корреспондента телеканала Чея Боуза. Журналиста вывели из самолета шестеро полицейских, а затем отвели на допрос. Корреспондент пояснил, что планировал освещать выборы в Румынии.

4 апреля в Румынии стартовала президентская избирательная кампания — вторая после того, как конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования.

После отмены итогов голосования, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, в Румынии развернулся политический кризис, в результате которого были назначены новые выборы, а Джорджеску был помещен под стражу и не допущен к участию в избирательном процессе.

Румынские источники называют Джорджеску сторонником России. Он одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 22,94% голосов. Тем не менее, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на наличие «российского влияния».

Ранее Захарова назвала события в Румынии карикатурой на демократию.