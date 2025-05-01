Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала безумием слухи о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии

Захарова: слова о вмешательстве РФ в выборы в Румынии являются ложью и безумием
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Заявления о том, что Россия якобы вмешивается в выборы в Румынии, являются ложью и безумием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала RT.

«Просто безумие. Это сумасшествие, это ложь», — отметила она.

Незадолго до этого RT сообщил, что в аэропорту Бухареста в Румынии задержали корреспондента телеканала Чея Боуза. Журналиста вывели из самолета шестеро полицейских, а затем отвели на допрос. Корреспондент пояснил, что планировал освещать выборы в Румынии.

4 апреля в Румынии стартовала президентская избирательная кампания — вторая после того, как конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования.

После отмены итогов голосования, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, в Румынии развернулся политический кризис, в результате которого были назначены новые выборы, а Джорджеску был помещен под стражу и не допущен к участию в избирательном процессе.

Румынские источники называют Джорджеску сторонником России. Он одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 22,94% голосов. Тем не менее, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на наличие «российского влияния».

Ранее Захарова назвала события в Румынии карикатурой на демократию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами