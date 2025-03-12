Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала события в Румынии карикатурой на демократию

Захарова: события в Румынии — карикатура на демократию
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Происходящее в Румынии — карикатура на демократию, это признает в том числе американская общественность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «‎Спутник»‎.

Такой вывод Захарова сделала, как уточняется, после общения с «‎информационщиками»‎ Соединенных Штатов.

«‎Даже американцы, понимая всю свою ответственность, не свою личную, но своих режимов, за то, что творится на пространстве Румынии, которое находится под зонтиком североатлантического влияния, даже они уже смеются в голос, потому что страну превратили просто я даже не знаю во что»‎, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, Джорджеску подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании. В рамках расследования дела в Румынии прошли обыски у людей из окружения политика.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопуск кандидата Кэлина Джорджеску к повторным президентским выборам в Румынии попранием всех норм демократии.

Ранее в Совфеде оценили шансы Джорджеску выиграть выборы президента Румынии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами