Захарова назвала события в Румынии карикатурой на демократию

Происходящее в Румынии — карикатура на демократию, это признает в том числе американская общественность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».
Такой вывод Захарова сделала, как уточняется, после общения с «информационщиками» Соединенных Штатов.
«Даже американцы, понимая всю свою ответственность, не свою личную, но своих режимов, за то, что творится на пространстве Румынии, которое находится под зонтиком североатлантического влияния, даже они уже смеются в голос, потому что страну превратили просто я даже не знаю во что», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.
26 февраля в Румынии выдали ордер на арест кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, Джорджеску подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании. В рамках расследования дела в Румынии прошли обыски у людей из окружения политика.
11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопуск кандидата Кэлина Джорджеску к повторным президентским выборам в Румынии попранием всех норм демократии.
Ранее в Совфеде оценили шансы Джорджеску выиграть выборы президента Румынии.