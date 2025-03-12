Происходящее в Румынии — карикатура на демократию, это признает в том числе американская общественность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «‎Спутник»‎.

Такой вывод Захарова сделала, как уточняется, после общения с «‎информационщиками»‎ Соединенных Штатов.

«‎Даже американцы, понимая всю свою ответственность, не свою личную, но своих режимов, за то, что творится на пространстве Румынии, которое находится под зонтиком североатлантического влияния, даже они уже смеются в голос, потому что страну превратили просто я даже не знаю во что»‎, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, Джорджеску подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании. В рамках расследования дела в Румынии прошли обыски у людей из окружения политика.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопуск кандидата Кэлина Джорджеску к повторным президентским выборам в Румынии попранием всех норм демократии.

Ранее в Совфеде оценили шансы Джорджеску выиграть выборы президента Румынии.