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США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины

Белый дом: партнерство США и Украины исключает участие лиц из ВПК России
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Kevin Lamarque/Reuters

Партнерство Вашингтона и Киева по послевоенному восстановлению Украины не допускает участия любых стран и лиц, якобы связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК) России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Ни одно государство, компания или лицо, финансировавшее или снабжавшее российскую военную машину, не будет иметь возможности извлекать выгоду из восстановления Украины, включая участие в проектах, финансируемых за счет средств фонда», — говорится в сообщении.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам будет направлено на ратификацию в Верховную раду. Он добавил, что обсуждал готовность к заключению соглашения с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Ватикане.

Ранее в США раскрыли существенный недостаток ресурсной сделки с Украиной.

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