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В Госдуме призвали ударить по Украине «Орешником» после атаки ВСУ на Алешки

Депутат Журавлев призвал ударить по Украине «Орешником» после атаки на Алешки
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Владимир Сальдо/Telegram

Россия должна нанести удар по Украине ракетным комплексом средней дальности «Орешник» в ответ на атаку ВСУ по городу Алешки в Херсонской области. Об этом в беседе с News.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, украинские военные совершили террористический акт, и он должен быть задокументирован и расследован. Необходимо выяснить конкретные воинские части и командиров, которые отдали приказ об ударе по Алешкам.

«Нужно разведать координаты их местоположения и накрыть парочкой «Искандеров» или одним «Орешником», чтобы другие служащие в ВСУ потом хотя бы задумались, прежде чем бить по российским мирным жителям», — сказал Журавлев.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные атаковали территорию рынка с помощью беспилотников.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник назвал случившееся преднамеренным актом покушения на мирных жителей. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ совершили «чудовищное злодеяние».

Ранее в Совфеде призвали ВСУ «не обижаться» на ответный удар за атаку по Алешкам.

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