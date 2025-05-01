В Госдуме призвали ударить по Украине «Орешником» после атаки ВСУ на Алешки

Депутат Журавлев призвал ударить по Украине «Орешником» после атаки на Алешки

Россия должна нанести удар по Украине ракетным комплексом средней дальности «Орешник» в ответ на атаку ВСУ по городу Алешки в Херсонской области. Об этом в беседе с News.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, украинские военные совершили террористический акт, и он должен быть задокументирован и расследован. Необходимо выяснить конкретные воинские части и командиров, которые отдали приказ об ударе по Алешкам.

«Нужно разведать координаты их местоположения и накрыть парочкой «Искандеров» или одним «Орешником», чтобы другие служащие в ВСУ потом хотя бы задумались, прежде чем бить по российским мирным жителям», — сказал Журавлев.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные атаковали территорию рынка с помощью беспилотников.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник назвал случившееся преднамеренным актом покушения на мирных жителей. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ совершили «чудовищное злодеяние».

Ранее в Совфеде призвали ВСУ «не обижаться» на ответный удар за атаку по Алешкам.