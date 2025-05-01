В Совфеде призвали ВСУ «не обижаться» на ответный удар за атаку по Алешкам

Сенатор Джабаров призвал к жестким ударам по Украине после атаки ВСУ на Алешки

Удар ВСУ по рынку в городе Алешки Херсонской области беспилотниками является террористическим актом, у Киева нет «ни стыда, ни совести». Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он назвал атаку ВСУ терактом и подчеркнул, что Украина продолжает демонстрировать «террористическую сущность». Парламентарий указал, что рынок не являлся стратегическим или военным объектом.

«Пусть потом не обижаются на ответные удары, пора наносить жесткие удары. Ни стыда, ни совести у Киева. Они пытаются испортить праздники россиянам», — сказал Джабаров.

Утром 1 мая военнослужащие ВСУ с помощью дронов атаковали центральный рынок в городе Алешки в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в результате ударов пострадали более 20 жителей. Еще как минимум семь человек спасти не удалось.

Ранее в МИД РФ назвали «чудовищным злодеянием» атаку ВСУ на рынок в Алешках.