Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде призвали ВСУ «не обижаться» на ответный удар за атаку по Алешкам

Сенатор Джабаров призвал к жестким ударам по Украине после атаки ВСУ на Алешки
close
Нина Зотина/РИА Новости

Удар ВСУ по рынку в городе Алешки Херсонской области беспилотниками является террористическим актом, у Киева нет «ни стыда, ни совести». Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он назвал атаку ВСУ терактом и подчеркнул, что Украина продолжает демонстрировать «террористическую сущность». Парламентарий указал, что рынок не являлся стратегическим или военным объектом.

«Пусть потом не обижаются на ответные удары, пора наносить жесткие удары. Ни стыда, ни совести у Киева. Они пытаются испортить праздники россиянам», — сказал Джабаров.

Утром 1 мая военнослужащие ВСУ с помощью дронов атаковали центральный рынок в городе Алешки в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в результате ударов пострадали более 20 жителей. Еще как минимум семь человек спасти не удалось.

Ранее в МИД РФ назвали «чудовищным злодеянием» атаку ВСУ на рынок в Алешках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами