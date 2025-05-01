Названы сроки ратификации договора по украинским недрам

Sky News: Киев ратифицирует соглашение с США по минералам в течение недели

В течение недели Верховная Рада Украины планирует ратифицировать соглашение с Соединенными Штатами, касающееся минеральных ресурсов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам чиновника, все три части соглашения были подписаны в среду. Также он отметил, что половина роялти будет поступать от новых проектов, связанных с природными ресурсами Украины, а не ограничиваться только редкоземельными металлами.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию.