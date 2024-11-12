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Трамп назначил советника по нацбезопасности США в своей администрации

Трамп: конгрессмен Уолтц назначен на должность советника по нацбезопасности США

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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности страны в своей новой администрации. Соответствующее заявление Трамп сделал в соцсети Truth.

«Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолтц назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности», — написал избранный президент.

Трамп добавил, что Уолтц — «эксперт по угрозам, исходящим от Ирана, России и глобального терроризма». Он также напомнил, что тот прослужил в армейских силах специального назначения 27 лет и неоднократно принимал участие в различных боевых действиях, за что был награжден.

По данным Financial Times, Уолтц — отставной офицер спецназа, который служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Журналисты отмечают, что политик является верным союзником Трампа и ярым критиком действующего президента Джо Байдена. Уолтц занимал различные должности в Белом доме и Пентагоне, а в конгресс был избран в 2018 году.

Незадолго до этого стало известно, что Трамп в первый день после инаугурации предпримет «ряд исполнительных мер», которые будут направлены против мигрантов-нелегалов. Также ожидается, что глава государства организует отмену указов Джо Байдена по поощрению их въезда в страну.

Ранее политолог оценил кандидатуру Марко Рубио на должность госсекретаря США.

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