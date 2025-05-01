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В Белом доме раскритиковали подход Уиткоффа по переговорам с Россией и Ираном

NYP: США разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном
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Carlos Barria/Reuters

В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.

В публикации подчеркивается, что Уиткофф стал фактически «личным послом» Трампа при президенте РФ Владимире Путине, а также взял на себя управление повесткой по Ближнему Востоку, принимая участие во встречах высокого уровня в одиночку. Такая ситуация вызывает критику в Белом доме.

Издание отмечает, что Уиткофф также прибегал к помощи российских переводчиков во время поездок в Москву, что является нарушением «давней дипломатической процедуры».

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Стивен Уиткофф во время последнего визита в Россию пытался убедить президента Владимира Путина согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта, однако глава государства якобы отказался от этого предложения.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским.

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