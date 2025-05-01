СМИ: советник Трампа по национальной безопасности покинет свой пост

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покидают свои должности в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS со ссылкой на информированные источники.

«Советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои посты в Белом доме, сообщают многочисленные источники, знакомые с их уходом», — говорится в публикации.

Причины их ухода не раскрываются.

31 марта газета The Wall Street Journal писала, что Майк Уолтц стремительно теряет репутационные очки среди коллег в Белом доме и у лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа на фоне скандала со «сливом» информации из чата с высокопоставленными чиновниками США.

Высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белый дом уволил трех сотрудников СНБ после встречи Трампа с активисткой.