Гордон заявил, что боится ходить по магазинам из-за «киллеров Путина»

Журналист Гордон заявил, что опасается за жизнь из-за Путина

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) заявил, что не может ходить по магазинам и ездить за рулем, потому что опасается за свою жизнь. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам Гордона, за ним охотятся «элитные фсбшные киллеры», якобы действующие по заданию президента РФ Владимира Путина.

Журналист утверждает, что на территории Украины уже были задержаны несколько групп, планировавших его убийство, из-за чего он вынужден жить не дома и постоянно перемещаться по стране под государственной охраной.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении покушения на Дмитрия Гордона. В силовом ведомстве утверждали, что преступная группировка из четырех человек «контролировалась ФСБ».

Сообщалось, что российский военный суд заочно приговорил Дмитрия Гордона к 14 годам колонии за призывы к терроризму.

Ранее Гордон объяснил, почему его предсказание по завершению конфликта на Украине не сбылось.