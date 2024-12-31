Дмитрий Гордон: Путин и Трамп должны были встретиться, но переговоры сорвались

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) сообщил, что запланированная встреча между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, которая должна была решить вопросы украинского конфликта, не состоялась. Его слова передает издание «Страна.ua».

По словам Гордона, избранный президент США и российский лидер должны были обсудить пути завершения конфликта, однако, по его информации, переговоры сорвались. Журналист предполагает, что ситуация на фронтах Украины может усугубиться.

Он рассказал, что на протяжении прошлой недели проходили активные обсуждения между Россией и США, и сегодняшняя встреча должна была стать решающим этапом.

«Путин окончательно отверг мирный план Трампа, что привело к отмене встречи», — заявил Гордон.

Дмитрий Гордон также прогнозирует, что после срыва переговоров Трамп может увеличить поддержку Украины, включая вооружение ее современным оружием, вплоть до поставок ракет Tomahawk.

Как отметил Гордон, позиция России в ходе переговоров включает денацификацию и демилитаризацию Украины, снятие санкций, начало диалога без прекращения боевых действий, а также запрет на вступление Украины в НАТО и присутствие западных миротворцев. В то же время США, согласно его информации, стремятся создать демилитаризованную зону в Украине, ввести миротворцев и постепенно облегчить санкции против России, предоставив Украине внеблоковый статус на 20 лет.

Следует отметить, что заявления Гордона не имеют подтверждений и остаются на уровне предположений.

29 декабря Гордон заявил, что горячая фаза конфликта на Украине завершится уже 30 декабря. Гордон отметил, что в последние дни на Украине сократилось число воздушных тревог, атак ракет и дронов. По его словам, это связано с якобы просьбой США в преддверии «исторической встречи». Журналист утверждает, что она должна была состояться именно 30 декабря.

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