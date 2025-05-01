Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Путин высоко оценил содействие ОАЭ по обменам между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин высоко оценил оказываемое Эмиратами содействие в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи домой смогли вернуться 246 российских военнослужащих.

В ночь на четверг, 1 мая, сообщалось, что Путин встретился в Москве с заместителем премьер-министра, главой МВД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. В этой встрече также участвовал глава российского МВД Владимир Колокольцев. На видео со встречи в Кремле президент РФ тепло приветствует гостя, обменивается с ним рукопожатием и говорит, что «очень рад» его видеть.

Ранее в ОАЭ назвали «пасхальный» обмен пленными между Россией и Украиной самым масштабным.