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Глава налогового комитета Рады признался, что общается с моделями OnlyFans

Глава комитета Рады Гетманцев сообщил, что общается с моделями OnlyFans
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев признался, что общается с моделями OnlyFans в социальных сетях. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Украинский политик поблагодарил моделей, которые заплатили налоги.

Кроме того, он выступил за легализацию на Украине деятельности моделей OnlyFans по созданию контента для взрослых.

В конце марта сообщалось, что власти Украины собираются ввести военный налог для самозанятых, зарабатывающих через онлайн-сервисы. Новый законопроект коснется моделей OnlyFans, курьеров, таксистов, парикмахеров, репетиторов и арендодателей. Они будут обязаны платить 5% налога на доходы физических лиц, а также 5% военного сбора.

В декабре 2024 года Шевченковский районный суд Киева постановил предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans. По информации издания «Страна.ua», создателей контента подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ранее OnlyFans заблокировали в одной из стран СНГ.

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