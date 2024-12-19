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Киев решил подсчитать всех граждан на OnlyFans для пополнения бюджета

На Украине моделей OnlyFans заподозрили в неуплате налогов и начали обыскивать

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Шевченковский районный суд Киева постановил предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что сотрудники бюро должны получить информацию о создателях контента, данные о которых есть в распоряжении налоговой службы.

Подчеркивается, что к некоторым пользователям платформы приходили представители БЭБ с обысками. Создателей контента подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, утверждает издание.

В сентябре депутат Верховной рады Украины Данил Гетманцев заявил, что граждане, создающие платный контент на интернет-платформе OnlyFans, должны задекларировать свои доходы и уплатить налоги.

По его данным, сфера создания украинцами платного контента на интернет-платформе OnlyFans быстро растет, а количество аккаунтов ежегодно увеличивается в три раза. За размещение контента граждане Украины получают деньги, иногда весьма большие, отметил депутат.

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