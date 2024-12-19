Киев решил подсчитать всех граждан на OnlyFans для пополнения бюджета

Шевченковский районный суд Киева постановил предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что сотрудники бюро должны получить информацию о создателях контента, данные о которых есть в распоряжении налоговой службы.

Подчеркивается, что к некоторым пользователям платформы приходили представители БЭБ с обысками. Создателей контента подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, утверждает издание.

В сентябре депутат Верховной рады Украины Данил Гетманцев заявил, что граждане, создающие платный контент на интернет-платформе OnlyFans, должны задекларировать свои доходы и уплатить налоги.

По его данным, сфера создания украинцами платного контента на интернет-платформе OnlyFans быстро растет, а количество аккаунтов ежегодно увеличивается в три раза. За размещение контента граждане Украины получают деньги, иногда весьма большие, отметил депутат.

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