На Украине хотят ввести военный налог на доходы курьеров, таксистов и онлайн-моделей

Украинские власти собираются ввести военный налог для самозанятых, зарабатывающих через онлайн-сервисы. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Отмечается, что новый законопроект коснется курьеров, таксистов, парикмахеров, репетиторов, моделей OnlyFans и арендодателей. Они будут обязаны платить 5% налога на доходы физических лиц, а также 5% военного сбора. Регистрация физических лиц не требуется, если их годовой доход не превышает 5 млн гривен ($120,1 тысяч). В противном случае необходимо зарегистрироваться, иначе ставка вырастет до 18%.

По оценкам СМИ, на Украине проживают около 350-400 тысяч самозанятых. Ожидается, что новый налог будет приносить в бюджет страны до 10 млрд гривен в год ($240,2 млн).

До этого глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что страна самостоятельно может покрыть только военные расходы. Деньги на другие нужды Украина получает от стран-партнеров. Марченко подчеркнул, что все налоги и сборы сейчас направляются в военную сферу.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что сокращение поступлений в бюджет Украины хотя бы на 10% затруднит финансирование ВСУ.

Ранее в Раде рассказали, продлят ли на Украине военное положение и мобилизацию после 9 мая.