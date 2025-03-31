OnlyFans заблокировали в одной из стран СНГ

Сайт по продаже контента для взрослых OnlyFans заблокировали в Казахстане. Об этом сообщает портал «Ак Жайык».

«Сайт OnlyFans официально заблокирован в Казахстане», — отмечается в сообщении.

Указано, что причиной блокировки стало распространение порнографического контента.

По данным Telegram-канала Banned in Kazakhstan, доступ к OnlyFans ограничили такие интернет-провайдеры, как «Казахтелеком» и KCell, а также оператор сотовой связи Kcell.

После начала специальной военной операции OnlyFans ограничил доступ к счетам российских и белорусских моделей, а также запретил пользователям в этих странах подписываться на новых создателей или смотреть платный контент.

В сентябре депутат Верховной рады Украины Данил Гетманцев заявил, что граждане, создающие платный контент на интернет-платформе OnlyFans, должны задекларировать свои доходы и уплатить налоги. По его данным, сфера создания украинцами платного контента на интернет-платформе OnlyFans быстро растет, а количество аккаунтов ежегодно увеличивается в три раза. За размещение контента граждане Украины получают деньги, иногда весьма большие, отметил депутат, однако далеко не многие платят налоги.

Ранее звезда «Аноры» завела аккаунт на OnlyFans.