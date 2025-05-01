Украинский историк счел санкции Зеленского «подарком ко дню рождения»

Политолог и историк Константин Бондаренко заявил, что введение против него санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стало для него неожиданным «подарком» перед днем рождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Владимир Александрович! Дарить подарки заранее — признак моветона. У меня день рождения только завтра. Но спасибо. «Жму руку, обнимаю», — как говорил классик», — написал политолог.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Константина Бондаренко, который выпустил критическую книгу об украинском лидере «Джокер».

Также Зеленский ввел санкции против бывшего советника Офиса президента (ОП) Алексея Арестовича.

Кроме того, под санкции попали уехавшие в РФ журналисты Дмитрий Василец и Александр Семченко, а также блогер Мирослав Олешко, который уехал в Европу и критиковал власть, добавило издание.

В феврале Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда украинских бизнесменов и политиков, обвиняемых в создании угрозы госбезопасности и экономическому развитию страны. В этом списке оказались экс-президент страны Петр Порошенко, олигархи Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константин Жеваго, а также предприниматель Геннадий Боголюбов и председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Ограничения против них введены пожизненно.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к полному прекращению огня.