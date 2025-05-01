Зеленский заявил о готовности Украины к полному прекращению огня

Зеленский: Украина готова к полному и безусловному прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о готовности страны к полному прекращению огня.

«Украина готова к полному и безусловному прекращению огня на достаточный период, которое должно стать первым шагом к миру», — написал Зеленский.

Он выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину.

Также украинский лидер рассказал о встрече с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем и министром обороны Юрико Бакес. Он поблагодарил их за военную помощь и поддержку в энергетическом секторе. В ходе беседы обсуждались дипломатические шаги для достижения прочного мира.

28 апреля Зеленский призывал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней — в ответ на объявленное президентом России Владимиром Путиным майское перемирие. Президент Украины считает, что такой срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».

Ранее Зеленский призвал союзников Киева усиливать давление на Россию, чтобы «заставить» ее сесть за стол переговоров.