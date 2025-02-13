«Миллиарды от продажи Украины»: почему Зеленский ввел санкции против Порошенко

Зеленский заявил о готовности снять с Порошенко санкции в обмен на деньги

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда украинских бизнесменов и политиков, которых обвинили в создании угрозы государственной безопасности и экономическому развитию государства. В список попали экс-президент Украины Петр Порошенко и предприниматель Игорь Коломойский* (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Комментируя это событие, Зеленский заявил, что готов снять с Порошенко все ограничения, если экс-глава государства передаст ВСУ свои деньги, выведенные из страны.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 12 февраля о введении санкций в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, а также предпринимателей-миллиардеров Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. В Службе безопасности Украины сообщили, что ограничения введены пожизненно из-за «угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц».

Поясняя причины этих шагов, Зеленский заявил, что таким образом он «защищает государство и восстанавливает справедливость».

«Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, — каждый должен отвечать.

Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — сказал Зеленский.

Помимо этого он отметил, что санкции с бывшего главы государства Петра Порошенко и других лиц могут снять, если они покроют дефицит украинского бюджета. По его словам, речь идет о миллиардах, которые могут быть направлены на поддержку вооруженных сил страны.

«Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают, что речь идет о миллиардах. Люди создают фонды на поддержку военных, получают деньги, а потом эти деньги отдают своим, участникам своей партии», — сказал украинский лидер.

Реакция Порошенко

По словам экс-президента Петра Порошенко, эти события не стали для него новостью.

«У меня была вся информация о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл одержит победу», — сказал он.

Введенные ограничения он назвал «абсолютно неконституционными» и политически мотивированными, напомнив, что в настоящее время он является депутатом Верховной рады и лидером парламентской партии «Европейская солидарность».

«Меня все предупреждали, что у власти «сорвало крышу», про санкции, новые подозрения, и что мне лучше точно оставаться за границей. <...> Но я должен быть тут, со своей страной», — отметил бывший украинский лидер, недавно вернувшийся из поездки в Польшу, Бельгию, Германию, Францию и США.

Заказчиком гонений на него Порошенко назвал лично президента Украины Владимира Зеленского.

После введения санкций против Порошенко в Верховной раде произошла потасовка, заседание парламента продлилось всего несколько минут.

«Все. Заседание закрыто», — написал депутат Ярослав Железняк, сопроводив свой пост соответствующим видео.

Подготовка к сделке с США?

Почти все попавшие под санкции Зеленского лица весьма состоятельны. Так, американский Forbes оценивал состояние Порошенко в $1,6 млрд, состояние Коломойского — в $1 млрд, Константина Жеваго — в $1,3 млрд, Геннадия Боголюбова — в $1 млрд.

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Украинское издание «Страна.ua» пишет, что у введенных против них ограничений есть и политические, и экономические причины.

«Санкции против Порошенко введены с целью минимизировать его политическое, медийное и экономическое влияние на процессы в стране с учетом вероятности окончания войны и последующих выборов. Против Коломойского, Боголюбова и Жеваго — с целью конфискации у них крупнейших месторождений железной и марганцевой руды в преддверии заключения с американцами сделки по разработке полезных ископаемых», — отмечает издание.

По данным «Страны.ua», Коломойскому и Боголюбову принадлежат крупнейшие месторождения марганцевой руды в Никопольском марганцеворудном бассейне (Днепропетровская область). А Жеваго владеет одним из крупнейших железорудных месторождений Украины и Полтавским горно-обогатительным комбинатом. Возможно, в дальнейшем они будут переданы США в качестве оплаты за поддержку Украины.