На Украине ввели санкции против автора книги о Зеленском «Джокер»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против историка и политолога Константина Бондаренко, который выпустил критическую книгу об украинском лидере «Джокер». Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Санкции введены в отношении известного украинского политолога Константина Бондаренко, который недавно выпустил резко критическую книгу про Зеленского «Джокер», — говорится в публикации.

Кроме того, под санкции попали уехавшие в РФ журналисты Дмитрий Василец и Александр Семченко, а также блогер Мирослав Олешко, который уехал в Европу и критиковал власть, добавило издание.

Незадолго до этого стало известно, что Зеленский ввел санкции против бывшего советника офиса президента Алексея Арестовича. В перечне рестрикций указаны, в частности, лишение государственных наград и иных форм поощрения, блокировка активов (временный запрет на распоряжение имуществом), а также полное прекращение торговых операций.

В феврале Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда украинских бизнесменов и политиков, обвиняемых в создании угрозы госбезопасности и экономическому развитию страны. В этом списке оказались экс-президент страны Петр Порошенко, олигархи Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константин Жеваго, а также предприниматель Геннадий Боголюбов и председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Ранее экс-советник Кучмы назвал Зеленского «черным Джокером».