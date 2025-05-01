Стало известно, какую юридическую силу будет иметь соглашение по недрам США и Украины

Проект документа: сделка с США по недрам будет стоять над законами Украины

Соглашение по ископаемым между США и Украиной будет стоять над украинскими законами. Об этом свидетельствует текст проекта соглашения, опубликованный депутатом Верховной рады Ярославом Железняком в Telegram-канале.

»Правительство Украины обеспечивает, чтобы <...> в случае какого-либо несоответствия между законодательством Украины и настоящим соглашением [с США по недрам], это соглашение имело преимущественную силу в отношении такого несоответствия», — говорится в проекте документа.

Кроме того, правительство Украины не сможет ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как на оправдание любого невыполнения обязательств по соглашению с США по недрам.

До этого украинское издание «Европейская правда» писало, что соглашение о редкоземельных металлах, подписанное Вашингтоном и Киевом, касается добычи 57 видов полезных ископаемых.

В частности, в договоре речь идет о добыче алюминия и хрома. Также договоренности затронули добычу меди, бериллия, цинка, титана, олова, лития и десятков других металлов. Как отметили журналисты, список полезных ископаемых может быть расширен только с согласия обеих сторон.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал сделку по недрам с Украиной.