Президент Украины Владимир Зеленский является карикатурным «Джокером», в победу которого на выборах главы государства никто не верил. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин, опубликовав соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале.

Эксперт задался вопросом, действительно ли граждане страны голосовали за Зеленского в 2019 году. При этом он подчеркнул, что сам не поддержал кандидатуру Зеленского во время выборов.

«Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он «черный Джокер», — отметил Соскин.

Он добавил, что действующий президент Украины любит называть себя «слугой народа». Однако, по мнению бывшего советника Кучмы, у него не может быть права даже на мобилизацию граждан для участия в боевых действиях.

Как пояснил эксперт, Зеленский не справился с выполнением взятых на себя обязательств. Более того, все его попытки заверить жителей в неминуемом успехе Киева не соответствуют реальному положению дел на фронте.

Соскин указал, что украинское контрнаступление оказалось неудачным. Более того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теперь не имеют ресурсов для уничтожения беспилотников.

В свою очередь, страны Запада постепенно отказываются от оказания помощи украинским властям. На этом фоне экс-советник Кучмы призвал власти как можно скорее заключить перемирие, так как зимой ситуация может стать еще хуже.

Ранее на Украине назвали главного соперника Зеленского на предстоящих президентских выборах.