Зеленский призвал «заставить» Россию начать переговоры

Зеленский призвал союзников давить на Россию, чтобы склонить к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников Киева усиливать давление на Россию, чтобы «заставить» ее сесть за стол переговоров. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его утверждению, Россия якобы более 50 дней игнорирует американское предложение о прекращении огня и отказывается от соответствующих инициатив Украины. Он указал на регулярные атаки ВС РФ и призвал союзников «заставить» Москву сесть за стол переговоров.

«Вот почему необходимо активизировать дипломатические усилия — необходимо продолжать оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее замолчать и начать переговоры. Чем эффективнее будут санкции, тем больше у России будет стимулов для прекращения войны», — написал Зеленский.

До этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не вводят новые санкции в отношении Российской Федерации, поскольку надеются урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. По словам Рубио, введение новых санкций будет означать отдаление от мирного урегулирования конфликта.

Ранее в Госдуме призвали «уничтожить» Зеленского.