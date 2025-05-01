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В Британии допустили, что Киев может повторить судьбу вьетнамского Сайгона

Telegraph: Киев может повторить судьбу Сайгона с ужасными последствиями для США
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Depositphotos

Киев рискует повторить судьбу Хошимина, больше известного как Сайгон, — города на юге Вьетнама. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

««Сайгон 2.0» в Киеве повлечет гораздо более ужасные последствия для главенства США», — говорится в публикации.

Потеря Сайгона в 1975 году во время Вьетнамской войны стала для Вашингтона тяжелым ударом, поскольку предопределила падение южноазиатского государства, чего США пытались не допустить, добавило издание.

В январе помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Украина в текущем году может прекратить свое существование как государство. Он отметил, что исповедуемая Киевом «ярая русофобия» и проводимое украинскими властями «насильственное принуждение к неонацистской идеологии» уничтожают некогда процветающие города Украины, такие как Одесса, Николаев, Харьков и Днепр. Патрушев подчеркнул, что украинский народ остается братским для России, а россиянам небезразлично то, что происходит на Украине.

Позже глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что соседствующие с Украиной государства уверены в ее скором распаде. По его словам, «Украина Зеленского потеряла свою государственность, суверенитет и независимость», отказавшись от всего советского наследия.

Ранее Зеленскому предрекли исчезновение из политики.

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