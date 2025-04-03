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Зеленскому предрекли исчезновение из политики

Депутат Рады Дубинский: через 120 дней Зеленский исчезнет из политики
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский через 120 дней исчезнет из политики. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Новый счетчик! Считаю, что Зеленский исчезнет из политической системы Украины в течении (максимум) 120 дней. Начинаем считать», — написал он.

1 апреля Дубинский заявил, что Зеленский намерен затянуть процесс подготовки к выборам на Украине еще на год в надежде, что республиканцы в конгрессе потерпят поражение на промежуточных выборах в США. Дубинский напомнил, что тогда пройдут промежуточные выборы в конгресс США, и Зеленский верит, что республиканцы во главе с президентом США Дональдом Трампом потеряют большинство.

По оценке украинского депутата, надежды Зеленского не сбудутся.

До этого Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», опроверг информацию о подготовке к президентским или парламентским выборам на Украине.

Срок Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая прошлого года. Но выборы нового главы государства не проводились из-за военного положения в стране и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущей ситуации они «несвоевременны».

Ранее Дубинский допустил начало гражданской войны на Украине и ее распад.

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