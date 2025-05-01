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Стало известно, о чем расскажет Путин в новом документальном фильме

Зарубин: Путин в новом фильме ответит на острые вопросы о событиях в РФ и мире
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в новой документальной киноленте прольет свет на события, которые произошли в России и мире за последние 25 лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал один из авторов фильма журналист Павел Зарубин.

«Интереснейшие кадры и ответы Путина на самые острые вопросы о событиях в России и мире за 25 лет», — анонсировал показ киноленты репортер.

По его словам, фильм покажут в эфире телеканала «Россия 1» 4 мая в 21:00.

До этого Зарубин опубликовал несколько фрагментов из киноленты. В одном из них Путин рассказал, что последние три года почти каждый день ночует в Кремле, где находится его рабочая резиденция.

Президент также показал некоторые помещения в Кремле: две спальни, библиотеку и домашнюю церковь. В кадр попал и белый рояль. Путин отметил, что играет на нем достаточно редко.

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.

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